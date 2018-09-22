31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreni (3)

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin üzerinde bir yıldır olan olayları hep birlikte izliyoruz. Esnaf ve sanatkar, kendini yenilemede zorluk çekiyor. Bunların aşılabilmesi, yeni teknolojilerle büyüme hızına erişebilmesi, dijital dünya ile irtibata geçilebilmesi için TESK olarak elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Palandöken, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde yaptığı konuşmada, ekonomideki gelişmelere değinerek, yüksek enflasyon dolayısıyla yabancı parayla ilgili bir baskının olduğunu ifade etti.

Kırşehirlilerin ettiği dualar ve verdiği desteklerle bunu da aşacaklarını belirten Palandöken, "Ülkemizin üzerinde bir yıldır olan olayları hep birlikte izliyoruz. Esnaf ve sanatkar, kendini yenilemede zorluk çekiyor. Bunların aşılabilmesi, yeni teknolojilerle büyüme hızına erişebilmesi, dijital dünya ile irtibata geçilebilmesi için TESK olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin durumu iyi olacak ki alışveriş olsun. Alışveriş iyi olacak ki köylümüz, çiftçimiz tarlasını eksin, mahsul üretsin. Sanayicimiz imalatını yapsın, yurt dışına göndersin." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de esnaf ve sanatkarın ülkenin içinden geçtiği her zor şartta, kan emici emperyalist sermayenin, Türkiye'yi dar boğaza sürüklemeye çalışan kapitalistlerin karşısında, her zaman dimdik durduğunu ve yarın da duracağını söyledi.

Esnaf ve sanatkara bu duruşlarından dolayı şükranlarını sunan Destici, "Doğu Türkistan'dan Kerkük'e, Halep'e, Filistin'e, Myanmar'a, Balkanlara, al bayraktan gök bayrağa selam olsun. Bütün kardeşlerimiz huzurlu, mutlu ve güvenli olsun. Başta Ahi Evran olmak üzere, bütün manevi önderlerimizi, büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı kapanış töreninde, Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Ahilerin şed kuşanmasını konu alan gösteriden sonra gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

Kırşehir Belediyespor atkısı hediye edilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye genelinde "Yılın Ahisi" seçilen Konyalı tahin üreticisi Osman Kalay, "Yılın Kalfası" Gamze Demiröz ve "Yılın Çırağı" Mustafa Sankaya'ya ödüllerini takdim etti.

Bakan Pekcan da Ahilik Onur Ödülü'nü, Oktay'a verdi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ise Oktay'a şed kuşattı.

Ahilik Hizmet Ödülü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç adına YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu'na takdim edildi.

(Bitti)