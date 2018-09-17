31. Ahilik Haftası kutlamaları

KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanlığı bünyesinde Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK, TESKOMB'un destekleriyle bu yıl Kırşehir'de 31'incisi düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları için açılış töreni düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde Bosna Hersek'ten gelen Kültür ve Sanat Topluluğu halk oyunu gösterisi sundu.

Törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak ve Ahiliğin mimarı Ahi Evran-ı Veli'yi anmak üzere düzenlenen 31. Ahilik Haftası'nın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Türk milletinin sosyal yaşantısına yön veren en önemli kültür hazinelerinden birinin Ahilik geleneği olduğunu vurgulayan Akın, milli benlikten çıkan ancak evrensel değerleri kapsayan Ahiliği gelecek kuşaklara aktarmanın sadece kendi yaşantıları değil, dünya kültürel mirası için de son derece önemli olduğunu söyledi.

Akın, 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu'nun Türkleşme ve Müslümanlaşma sürecinde ortaya çıkan Ahilik teşkilatının, iş hayatı başta olmak üzere sosyal hayatı düzene koyarak sevgi, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerleri aşıladığını, toplumu kardeşliğe, iyiliğe, dürüstlüğe, barışa ve huzura sevk ettiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun her alanında ihtiyaç duyduğu prensipleri düzenleyen Ahilik teşkilatı, bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz iş ahlakı, ticarette dürüstlük, kalite kontrol, alın terinin korunması gibi çok önemli ilkeleri yüzyıllarca başarı ile uygulamıştır. Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu Ahilik teşkilatı, doğduğu bu topraklardan dalga dalga tüm Anadolu'ya ve milletimizin yaşadığı diğer coğrafyalara yayılmış bir sivil toplum hareketi olarak insanca yaşamın, hakça paylaşmanın ve sosyal adaletin sağlanmasında da büyük rol oynamıştır."

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan da esnaf ve sanatkarları bugünlere taşıyan, milletin eşsiz mirasları arasında büyük yere sahip Ahilik geleneğinin bugün de ticaret hayatına yön vermeye devam ettiğini vurguladı.

Sosyal ve ekonomik hayatın ortak paydası Ahiliğin, yaşamak için yaşatmanın yanında mükemmel insanı ve mükemmel toplumu hedeflediğini anlatan Erkan, "Ahilik, Anadolu insanına kimseye el açmayan, elinin emeği, alnının teri ile geçinen, toprağa, vatana, devlete ve dine bağlı, prensipli ve örnek insan olmayı öğütler. Milletimiz, Ahiliğin pek çok temel prensiplerini kendine ödev edinmiştir. Bu millet, 'kapını ve sofranı açık tut' öğretisini varlık sebebi sayarak ve ihtiyaç sahibi olan milletlerin yanında yer alarak gerçek bir Ahi devleti olduğunu ispat etmiştir." dedi.

Ahiliği salt kutlamanın ötesinde farklı boyutlara taşımaya gayret ettiklerini aktaran Erkan, bu amaçla farklı üniversitelerle iş birliği içinde her ay bir üniversitede Ahilik paneli yaparak gençlere Ahiliği anlattıklarını kaydetti.

Erkan, "Ahilik Ansiklopedisi'ni çıkardık. İngilizce'ye çevirdik, yurt dışındaki ticari müşavirliklerimize ve ataşeliklerimize, dünya kütüphanelerinin hepsine dağıttık. Ahiliği yurt içinde yaydığımız gibi yurt dışına yaymak için de elimizden geleni yapıyoruz. Mevzuat değişikliği ile artık Ahilik yurt dışında da kutlanacak. İlk kutlayacağımız ülkeyi Azerbaycan olarak belirledik. Altyapı çalışmasını oluşturduk." dedi.

Ahilik Kanunu çalışmalarının da son aşamaya geldiğine dikkati çeken Erkan, "Ahi Evran-ı Veli Kanunu Tasarısı, bakanlığımızda belli bir aşamaya getirildi. Son şekli verildi. Pazartesi Cumhurbaşkanlığımıza çıkarılmak üzere arz edilecektir. Vekillerimizin bu konuda desteklerini bekliyoruz. Bakanlığımız, Ahi Evran Külliyesi Projesi'nin her aşamasında takipçisi olacaktır. Külliyenin tamamlanması Ahiliğe büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Ahiliğin yaşatılması için Ahilik Külliyesi Projesi başlattıklarını hatırlatarak, projenin ilk etabının tamamlandığını, bu etaba TOBB, TESK, TESKOMB'un 32 milyon lira destek sağlandığını dile getirdi.

İkinci etap çalışmaların da başladığına işaret eden Bahçeci, "Kırşehir'de Ahiliğin gelişmesi için birinci aşamamız külliye idi. Burada inşaatımız tekrar başladı. Zanaatkarlar Çarşısı'nda inşaatımız hızla devam ediyor. Haziran ayında projenin ikinci etabı için aynı kuruluşlarımızla 16,5 milyon liralık protokol imzaladık. Bu protokolün imzalanmasında en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Kırşehirliler ve esnafımız adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, esnaf temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.



