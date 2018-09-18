KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Balkan ve Kafkas Ülkeleri Halk Dansları Topluluğu, halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Kaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan gösteri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bosna-Hersek'ten gelen gösteri ekibi, Türk bayrağı açtı.

Program, mahalli sanatçıların şarkılar seslendirmesinin ardından sona erdi.



Gösterinin ardından İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından "yılın ahisi" seçilen kunduracı Yıldırım Karagöz ve Kaman Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yılın şoförü seçilen Murat Yaman'a plaket verildi. Kaman Belediyesi tarafından Balkan ve Kafkas Ülkeleri Halk Dansları Topluluğu üyelerine plaket takdim edildi.

Programa, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.