KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl 31'incisi düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamalarına Ahiliğin başkentine yakışır şekilde hazırlık yaptıklarını belirtti.

Vali Akın, yaptığı yazılı açıklamada, başta Türkiye genelindeki meslek odaları ve esnaf teşkilatları olmak üzere herkesi 17-23 Eylül'de düzenlenecek 31. Ahilik Haftası kutlamalarına davet etti.

Kutlamaların, bir medeniyet hareketi olan bu kültürü tanıtmak ve türbesi Kırşehir'de bulunan Ahi Evran-ı Veli'yi anmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Akın, Ahiliğin yardımlaşma, dayanışma ve ahlakla çalışma gibi prensipleri ile esnafa ve topluma yüzyıllarca yön verdiğini vurguladı.

Kırşehir'in bir hafta sürecek kutlamalarda ev sahibi olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Ahilik kültürünü tanıtmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftası'nın 31'incisini, bu yıl 17-23 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi Ahilik Haftası, Kırşehir merkez olmak üzere ülke genelinde kutlanmaktadır. Kırşehir'de gerçekleştirilecek etkinlikler Ticaret Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanmaktadır. Hafta boyunca ilimize gelecek misafirlerimize bu eşsiz kültürü ve ilimizi tanıtmaya çalışacağız. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu kültürü tanıtmak için ev sahibi olduğumuzun bilinci içinde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisinde olacağız."

Vali Akın, Ticaret Bakanlığı öncülüğündeki kutlamalarda Valilik, Belediye Başkanlığı, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK, TESKOMB ve esnaf teşkilatlarının destekleriyle farklı etkinlikler düzenlediğini aktararak "Etkinliklerin başta sivil toplum kuruluşları ve tüm kurumlarımızla en iyi şekilde gerçekleşmesi için çalışacağız. Ahilik kültürüne yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası kutlamalarımıza tüm halkımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.