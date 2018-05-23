300 milyon liralık yatırım milyonları uçurdu

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır Havalimanı'nda 300 milyon liralık yatırımla 3 yıl önce hizmete sokulan yeni terminal binası, hava ulaşımına hız ve konfor getirirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de yurt dışına açılmasını sağladı.

Bölgede devlet eliyle ulaştırma alanında yapılan yatırımlar, turizm, ticaret ve sosyal yaşamı canlandırdı. Bu yatırımlardan biri de Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binasının yapımı oldu.

Yeni terminal binasının 3 yıl önce hizmete girmesiyle, yılda ortalama 1,8 milyon yolcu ağırlayan Diyarbakır Havalimanı iç ve dış hatlarda yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine ulaştı.

95 bin metrekare kapalı alana sahip, 6 köprü ve bin 38 araçlık kapalı otopark, arıtma tesisi, güç ve ısı merkezinin yer aldığı modern havalimanında 2002 yılında 185 bin olan yolcu sayısı iç ve dış hatlarda 2017'de yüzde bin 14 artışla 2 milyon 64 bine yükseldi.

Almanya'ya direkt uçuşlar başlayacak

Kentte, 21 Haziran'dan itibaren SunExpress tarafından haftada 3 gün Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine düzenlenecek uçak seferlerinin heyecanı yaşanıyor.

Yolculardan Nurdan Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'den Diyarbakır'a ilk kez geldiğini belirterek, tarihi ve turistik mekanları gezdiklerinde esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın dışarıdan göründüğü gibi olmadığını dile getiren Seçkin, şöyle konuştu:

"Devletimiz Diyarbakır'a, bölgeye ve Türkiye'ye çok güzel bir yatırım yapmış. Bu yatırım sayesinde devletin ve hükümetin gücünü hissettik. Havalimanı, konforuyla, düzeniyle insanları mutlu edecek bir seviyede. Diyarbakır'a yakışır bir yatırım olmuş. Kentin birçok noktasında da güzel yatırımları gezerken gördük. Rahatça gezdiğimiz kentin fotoğraflarını arkadaşlarımla paylaştığımda hayran kaldılar. Kentten çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum ve herkese tavsiye edeceğim."

Yılmaz Kutlu da Diyarbakır'a yapılan her yatırımın kendileri için avantaj olduğunu belirterek, küçük bir havalimanından böyle büyük bir havalimanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu havalimanı sayesinde daha konforlu seyahat ettiklerini, uçak seferlerinin artırıldığını söyleyen Kutlu, devlet eliyle yapılan her yatırımın kent için önemli olduğunu kaydetti.

Serdar Yılmaz, kente böyle bir havalimanının kazandırılmasının vatandaşlara başka illere konforlu bir şekilde seyahat etme rahatlığı sağladığını vurgulayarak, "İyi ki kente böyle bir yatırım yapıldı." dedi.

Yaşar Arslanoğlu da uçakla sürekli seyahat ettiğini ve Diyarbakır'daki havalimanını çok beğendiğini belirtti.

Arslanoğlu, "Yapılan bu yatırımı önemsiyoruz. Devletin Güneydoğu'ya yaptığı bu yatırım çok güzel bir gelişmedir. Hükümetimizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.











