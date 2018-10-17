30 yıl sonra tapularını aldılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan 150 vatandaşın 30 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzlugöl Mahallesi’nde 30 yıldan bu yana yaşanan tapu sorunu Sivas Belediyesi tarafından yapılan uygulama ile son bulurken hak sahipleri tapularını düzenlenen törenle aldı.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, mahalleyi ziyaretinde vatandaşların tapu sorununun giderilmesi yönünde taleplerinin olduğunu belirtti. Tapuların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Aydın, "Bir çözüm üretmek için belediye olarak her türlü katkıyı ortaya koyduk. 150 ailemizin sorunuydu, bunu da çözdük. İnşallah kısa zamanda yeni binalarınız yapılır ve siz de pırıl pırıl ortamda hayatınızı sürdürürsünüz.” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Başkan Aydın; "Bende bu mahallelerde yaşadım. Soba yakmanın, kömür getirmenin zahmetini bilirim. Sizleri doğalgaz nimetinden faydalandıramamanın üzüntüsü içerisindeydik. Bugünden itibaren inşallah siz de bu nimetten faydalanabileceksiniz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu da insan odaklı sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini gördüğünü aktararak, "30 yıldır süren 52 bin 224 metrekarelik alanı ilgilendiren 150’den fazla insanımızın mağdur olduğu bir sorun, Belediye Başkanımızın girişimleri neticesinde bitmiş durumda." dedi.

Mahalle Muhtarı Mesut Erbaş da 30 yıllık tapu sorununu çözen Aydın'a teşekkür etti.

Yapılan konuşmalardan sonra Başkan Aydın ve beraberindekiler hak sahiplerine tapularını teslim etti.