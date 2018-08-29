30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Bahçeci mesajında, Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihe altın harflerle geçen ve Türk milletinin azim ve kararlılığının tüm dünya uluslarına ilan edildiği bu anlamlı zaferin kazanılmasında vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitleri, minnetle ve şükranla andıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğimize kast eden saldırılara ve terör eylemlerine karşı, aziz Milletimiz gereken cevabı vermiş ve vermeye de devam edecektir.

Ay yıldızlı şanlı bayrağımız ile Türkiye Cumhuriyetini onurla korumanın yolunun, milletçe kenetlenmekten başka çıkar yolu olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, Kırşehir halkının ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu da, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramının Türk Milletinin bağımsızlığını dünyaya ilan ettiği büyük bir gün olduğunu belirtti.

Zaferin, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edilmesi olduğuna vurgu yapan Ekicioğlu, "Bu büyük zaferin kazanılmasında başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milletimize eşsiz zaferler kazandıran, tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz adına kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise Türk Milleti'nin sayısız zaferlerine ve başlattığı şanlı yürüyüşteki en önemli başarılardan birisinin 30 Ağustos Zaferi olduğunu dile getirdi.

Tarih boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkan Türk milletinin bağımsızlıktan taviz vermediğini bildiren Aslan, şöyle devam etti:

"30 Ağustos Zaferi, özellikle ülkemizin birliğine beraberliğini bozmak isteyenlere en iyi şekilde ders olmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, bu zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."