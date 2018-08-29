30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Saygılı, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir mücadele sergilediğini belirtti.

Türk milletinin 30 Ağustos'ta olduğu gibi 15 Temmuz'da da vatan mücadelesinden alnının akıyla zaferle çıktığını hatırlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Hiçbir güç birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak. Türk milletinin tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi boşa çıkardı. Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle ülkemizin her bölgesinden birlik beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle de ülkemiz tarihine adını yazdırmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü en kalbi duygularla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarıyla, aziz vatanımızı korumak için kanlarını bu uğurda feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum."



