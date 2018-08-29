30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletinin zorluklar ve imkansızlıklar içinde ancak inançla neler yapabileceğinin tarihteki örneklerinden olduğunu bildirdi.

Geçmişte yaptıklarını hatırlamanın, özündeki gücün farkına varmak için tarihini bilmenin Türk milleti için önemli olduğunu belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"İşte bugünlerdeki iç ve dış etkiler, çeşitli alanlardaki saldırılar, bu zaferlere bakarak milletimizin birlik olduğunda neler yapacağı hakkında kendilerini görmeleri açısından da değerlidir. Yüce milletimizin kahramanlıklarla dolu tarihini yazan Mehmetçik, aynı ataları gibi hala aynı kahraman duruşuyla hainlerle mücadele etmektedir. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Bunu temin için milletin her ferdinin üzerine düşeni yaptığını bu zaferlerde görmüş oluyoruz. Öyleyse sıra milletimizin bu çağdaki temsilcisi olan bizlerdedir. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm milletimize kutlu olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimizin şehitlik makamları mübarek olsun. İstiklal Savaşımızın mücadele rehberimiz olması temennisiyle başta tarihteki tüm kahraman ecdadımız, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."