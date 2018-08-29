30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nı büyük zaferle sonuçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96'ncı yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacaklarını kaydetti.

Türk milleti için tarihin akışını değiştiren, bunun yanında büyük bir kahramanlık destanı haline gelen ve bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu büyük zaferi gurur ve coşkuyla yaşamayı sağlayan büyük komutan Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve binlerce isimsiz kahramanı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andığını ifade eden Çakacak, şunları belirtti:

"Türk milletinin Atatürk'ün öncülüğünde varoluş mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele süreci, Türk milletinin kadını-erkeği, yaşlısı-genciyle bir bütün olarak hareket etmesi ve kahraman Türk askerinin cesaret ve fedakarlığı sayesinde 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle sonuçlanmıştır. Türk milleti kazanılan bu zaferle tüm dünyaya, insanca yaşamanın ancak hür, bağımsız ve egemen bir devlet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini vermiş ve bu uğurda her türlü özveride bulunmaya daima hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletimizin sergilediği bu özverili ve kahramanca yaklaşım, esaret ve zulüm altındaki milletlere de emsal teşkil etmiş ve onlarda hayranlık uyandırmıştır.

Bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, Türk milleti ile kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir 30 Ağustos. 30 Ağustos Zaferi aynı zamanda milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Ecdadımızın canları pahasına vermiş olduğu bu şanlı mücadele, sadece tarihimizin önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecek şaşmaz bir rehberdir. Dünya durdukça Anadolu ebedi vatanımız olarak kalacak, Türk milleti var olacak ve varlığından, milli ve manevi değerlerinden, insanlığa ve barışa hizmetten asla taviz vermeyecektir."

- CHP Eskişehir Milletvekili Süllü

Süllü ise 30 Ağustos zaferi ile Türk milletinin, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta düşmana gösterdiğini vurguladı.

Bu zaferle ortaya çıkan sonuçtan bugün de birliğe, varlığa yönelik emeller besleyenlerin ibret ve ders alması gereken mesajların olduğunu belirten Süllü, "Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği bu çok anlamlı zaferin yıl dönümünde, başta ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün silah arkadaşlarını, büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, emanetlerine her koşulda, ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağımızı bu vesileyle ifade ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen

Büyükerşen de dünya tarihinin gördüğü en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96'ncı yılının kutlandığını bildirdi.

Ağustos ayının Türk tarihinin dönüm noktalarının yaşandığı dönem olduğunu belirten Büyükerşen, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun kapıları yine bir ağustos günü, 26 Ağustos 1071'de Alparslan sayesinde Türklere açılmıştı. Sakarya Meydan Muharebesi yine ağustos ayında başlamış, eylül ayında zaferimizle noktalanmıştır. 30 Ağustos 1922'de başlayıp, düşmanın 9 Eylül'de İzmir'de denize dökülmesiyle son bulan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşımızın cephelerdeki son hamlesidir. Düşman güçlerin Anadolu'dan çıkarılmasıyla birlikte genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasına geçilmiş, cephelerde kazanılan savaş, bu sefer diplomasi alanında sürmüştür. Lozan Antlaşması'ndan sonra tüm dünyanın tanıdığı cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde bizi bugünlere kadar getirmiştir. İşte o cumhuriyet artık bize emanettir. Bizler onu, teslim aldığımız gibi güçlü, vakur ve aydınlık bir şekilde gelecek nesillere teslim etmeliyiz. Bunun için de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde söylediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur."

- ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak

Rektör Şenocak ise yüce Türk milletinin Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve bağımsızlık yolundaki inancını, iradesini ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği istiklal mücadelesinin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96. yıl dönümünü kutlamaktarn duyduğu mutluluğu belirtti.

Bu büyük zaferin, yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu kahraman Türk ordusunun ve aziz milletin gücünü ortaya koyması bakımından fevkalade önemli olduğunun altını çizen Şenocak, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, şerefli bir mücadele sonunda kazanılan bu büyük zaferin ülkemize ve milletimize kazandırdıklarını ve şanlı ordumuzun kahramanlıklarını idrak ederek, cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkacaklarına, ilim, irfan ve medeniyet yolunda bu mücadele ruhunu sürdüreceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bu inançla, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün silah arkadaşlarını ve bu vatan, millet ve bayrak için canlarını feda eden istiklal mücadelemizin kahramanları olan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."