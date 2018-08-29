30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Şeker mesajında, 30 Ağustos'un kahraman ecdadımızın tüm imkansızlıklara rağmen sarsılmaz imanı, yüksek iradesi ve kahramanlığı ile kazandığı büyük zaferin adı olduğunu belirtti.

Milletimizin 1071 yılında Malazgirt’te başlattığı şanlı ve kutlu yürüyüşünü; Malazgirt'ten, Büyük Taarruza kazandığı büyük zaferlerin ardından Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığını ifade eden Şeker, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Aziz milletimiz, şanlı tarihi boyunca her türlü imkansızlıklara ve olumsuz koşullara rağmen; vatanını, bağımsızlığını, milli ve manevi değerlerini canı pahasına korumuş, varlığına, bağımsızlığına, milli ve manevi değerlerine kastedilmesine asla izin vermemiş ve bundan sonra da asla izin vermeyecektir. 15 Temmuz tarihinde bağımsızlık ve istiklali için, milli ve manevi değerleri için neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Bu anlamlı gün dolayısıyla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bütün vatandaşlarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum."