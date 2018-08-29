30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentteki siyasi parti temsilcileri ve kurumlar mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 30 Ağustos'un Türk tarihinin altın sayfalarından birisi olduğunu belirterek, yoksulluk ve yoksunluk içindeki aziz milletin büyük bir destan yazdığını belirtti.

Başkan Çelik, Türk milletinin tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi bugün ve gelecekte de üzerine oynanmak istenen oyunları bozacak güç ve ruhta olduğunu kaydetti.

Çelik, mesajına, şöyle devam etti:

"30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde bir kez daha söylemek isterim ki tarih, bu millet üzerine hesap yapanların yanılgı ve yenilgileriyle doludur. Üzerimize oynanan oyunları geçmişte bozduk, bugün ve gelecekte de bozarız. Bağımsızlığımıza kastedenlere karşı geçmişte elde ettiğimiz zaferlerden ders çıkarmayanların sonu yine aynı olacaktır. Aramızdaki birlik ve beraberlik devam ettiği sürece elhamdülillah bileğimizi hiçbir güç bükemez. Aziz vatanımızı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Dün ve bugün bu vatan ve milletimiz için her alanda mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum."

- MHP İl Başkanı Tok

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise yayımladığı mesajında, 96 yıl önce amansız verilen mücadele karşısında yenilen emperyalist güçlerin vatan topraklarından kovulduğunu anımsattı.

Ağustos ayının önemine değinen Tok, şunları kaydetti:

"Tarihe bakıldığında milletimiz kimseye zulüm etmeyen, beyhude yere kan dökülmesine karşı çıkan, huzuru ve barışı ön planda tutan zalim karşısında, mazlumun yanında olan bir seyir takip etmiştir. Yaptığı her işte, verdiği her mücadele de başta bağımsızlık olmak üzere milletimizin hür kalması ve hür yaşaması için başka milletlere de örnek olacak tarih boyunca takdire şayan bir şekilde herkesin ibretle ve gıpta ile baktığı bir yol takip etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 947 yıl önce verilen mücadele ve 96 yıl önce yaşanan kahramanlıklar sonucu bu mübarek topraklar da kefensiz yatan şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve bütün silah arkadaşlarına şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyorum."

- OSB Başkanı Nursaçan

Kayseri Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da 30 Ağustos Zaferi'nin milletin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

"Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur" ifadelerini kullanan Nursaçan, şöyle devam etti:

"30 Ağustos Zaferi'nin, Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu olarak kazanılmasında ve korunmasında önemli bir yeri vardır. 30 Ağustos, ay yıldızlı bayrağımıza uzanan ellerin, vatanımızı kirleten ayakların kırıldığı, şehit kanlarıyla sulanan Anadolu topraklarının istilacı düşmanlara mezar olduğu bir zaferdir. Milletimiz, çok sağlam ve sarsılmaz bir irade ile tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkarak hiçbir milletin önünde eğilmemiş ve ayakta kalmayı başarmıştır. Bizi hür yaşatan, sayısız nimetler yanında canımızdan aziz bildiğimiz güzel vatanımızı bize bahşeden Yüce Mevlamıza sonsuz şükürler olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."