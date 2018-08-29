30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, Türk milletinin canı ve kanı pahasına kazandığı zafere değinerek, şunları kaydetti:

"Bu zafer, yüzlerce yıldır Türk milletinin verdiği mücadelenin ne ilki, ne de sonu. Ancak bütün dünya biliyor ki Türk milleti birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece, önüne çıkarılan hiçbir engeli tanımaz. Emanetimiz kutsal, sorumluluğumuz büyük. Tarihimiz boyunca bu kutsal mücadelede vatanı için gözünü kırpmadan canlarını vermiş, bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya ilan etmiş kahraman şehitlerimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Yüce milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum."