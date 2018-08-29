30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Haktankaçmaz, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletini esaret altına almak isteyenlere karşı, her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, milletin sarsılmaz azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile verilen cevabın adı olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un millet olarak kararlılık, birlik, beraberlik ve hürriyet sevdasının en büyük göstergesi, zaferden öte büyük bir inancın eseri olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, şunları kaydetti:

"Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve birliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığı içinde gerekli cevabı verecektir. Büyük zaferin 96. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum."