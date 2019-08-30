30 Ağustos Zafer Bayramı gösterilerine eğitimli köpeklerin gösterisi damga vurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Nevşehir’de düzenlenen kutlama programlarına Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde(JAKEM) eğitim gören köpeklerin gösterileri damga vurdu.

Nevşehir’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksi içerisinde bulunan çim futbol sahasında gerçekleşti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken daha sonra ise Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut halkın bayramını kutladı. Program halk oyunları ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı JAKEM Komutanlığına bağlı eğitimli köpeklerin gösterileri ile devam ederken eğitimli köpekler, uyuşturucu madde bulma, canlı insan arama gösterilerinin yanı sıra şınav, mekik, komando dansı yapmaları programı izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Programın son bölümünde ise eğitimli köpekler tarafından rehine kurtarma operasyonunun düzenlenmesiyle sona erdi.

Nevşehir’de düzenlenen kutlama programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut’un yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2019, 12:47