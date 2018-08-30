KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında, şanlı zaferin 96. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadığını belirtti.

30 Ağustos'un, ülke için yeniden dirilişin bir simgesi olmasının yanı sıra dünya üzerindeki esaret altında yaşayan diğer milletlere de eşsiz bir örnek oluşturduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Ülke olarak tarih boyunca bağımsızlığımıza, milli birlik ve beraberliğimize kast eden mihraklar, bugün de farklı yöntemlerle, terörle, siyasi ve ekonomik baskılarla bu fütursuz davranışlarını sürdürmektedirler. Fakat milletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de kenetlenerek hiçbir yaptırıma, baskıya ve fevri davranışa boyun eğmeyip kirli oyunlar karşısındaki onurlu duruşunu sürdürmeyi devam ettirmektedir.

Bu vesileyle, ulusumuzun bağımsızlığını kazanmasındaki mihenk taşlarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum."