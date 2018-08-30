KONYA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı Konya'nın Seydişehir, Akşehir, Kulu, Yunak ve Beyşehir ilçelerinde kutlandı.

Seydişehir ilçesindeki kutlamalarda, Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hükümet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Murat Tuna, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Buradaki törenden sonra Kaymakam Erdoğan, makamında tebrikleri kabul etti.

- Akşehir

Akşehir ilçesindeyse Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, makamında kutlamaları kabul etti.

Eski Kaymakamlık binası önünde devam eden programda, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Akşehir Belediyesi adına çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf İzzetin Yayla, vatandaşların bayramını kutladı.

Tören, Akşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan resmi geçitle son buldu.

- Kulu

Kulu Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Erkaraman, Belediye Başkan Vekili Ethem Ateş ile daire amirleri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bur konuşma yapıldı.

Tören, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'ın makamında tebrikleri kabulüyle sona erdi.

- Beyşehir

Beyşehir ilçesinde de Anıt Meydanı'ndaki kutlamalar, Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterileriyle başladı.

Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamlığı ve Beyşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki etkinliklerden sonra Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Murat Özaltun, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Aydın Durmuş, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı, daire amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Yunak

Yunak'taysa Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen törende, Milli Egemenlik ve Atatürk Büstü'ne Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uyanık tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Tören, Kaymakam Fatih Cıdıroğlu tarafından kaymakamlık makamında tebriklerin kabulüyle sona erdi.