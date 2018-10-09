3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

- Niğde'de bir apartmanın 6'ncı katından kucağında 3 yaşındaki kızıyla düşen kadın yaşamını yitirdi - Yaralı kurtulan ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen minik kızın tedavisi sürüyor