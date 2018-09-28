SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi, 2. gününde kentteki termal kaplıcaların ve hastanelerin tanıtıldığı konferansla devam etti.

Zirvenin 2. gününde Cumhuriyet Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Zirvenin ilk oturumunda 52 ülkeden gelen 256 katılımcıya termal ve sağlık kuruluşlarını tanıtan sinevizyon izletildi.

Konferansta konuşan Vali Davut Gül, bu zirvenin Sivas'ta yapılan en önemli etkinlik olduğunu söyledi.

Zirvenin 3'nün Sivas'ta yapılmasının en önemli nedenlerinden birinin kentin kabuğunu kırması olduğunu belirten Gül, "Sivas'ta son 10 yılda yapılan otellerin, konaklama tesislerinin sayısı 20'nin üzerinde. Bu, Sivas'ın ve Türkiye'nin gücü." dedi.

Gül, Sivas'ın aynı zamanda ulaşılabilir bir şehir olduğunu da aktararak, "Sivas güvenilir bir şehir, Türkiye'nin en az suç işlendiği, dünyanın en az suç işlendiği şehirlerden biri. Sivas'ın 7 bin yıllık bir geçmişi, güçlü bir medeniyeti, güçlü bir tarihi var. Sivaslılar da bunun farkında. İnşallah bu toplantı kentin turizminin canlanmasına da vesile olacak. Sivas, nem oranının en az olduğu ve güneşi en iyi alan şehir, kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle de şifa kaynağı." diye konuştu.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak da Sivas'ın yüzyıllardır değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, şifa dağıttığını söyledi.

Sivas'ın termal ve sağlık turizmi açısından görücüye çıkmaya hazır olduğunu dile getiren Çakmak, "Konseyimiz 13 yıldır faaliyet gösteren, 375 üyesi olan, 91 ülkede 165 ofisle temsil edilen bir konsey. Bu toplantıda Sivas'ımızın termal tesisleri, hastaneleri, doktor balıkların tedavi çeşitleri tanıtılacak. Sağlık turizminde dünyada Amerika ve Almanya'dan sonra 3. olarak söylenmeye başladık. Bu tür zirvelerle ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya, bayrağını dalgalandırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 500 etkinliğe imza attık ve atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizm Daire Başkanı Alperen Kaçar da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansın 2. oturumunda Sivas'taki hastane yöneticileri ve termal tesis işletmecileri yabancı katılımcılara sunum yaptı.

Öte yandan konferans salonu önüne getirilen Kangal köpekleri de yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu.