ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi tarafından 3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali 14 Ekim'de Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Pursaklar Belediyesi, Ankara Kedisi'nin neslini korumak ve bunu dünyaya tanıtmak hem de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla üç yıldır uluslararası festival olarak düzenlediği kedi güzellik yarışmasının üçüncüsünü düzenledi.

Pursaklar Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Ekim'de gerçekleşecek 3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nde dereceye giren kedi sahipleri Balkan Turu, Antalya tatili ve Karadeniz turu ile ödüllendirilirken, kediler ise mama kazanacak.

Belediye Başkanı Selçuk Çetin tüm Ankaralıları 3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'ne davet etti.

Yarışmaya katılmak isteyenler, www.pursaklar.bel.tr adresindeki formu doldurarak veya 444 9 709 numaralı telefondan kayıt yaptırılabilecek.