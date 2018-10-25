3. Uluslararası Aksaray Sempozyumu başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aksaray Sempozyumu başladı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen 3. Uluslararası Aksaray Sempozyumu'nun açılışı ASÜ Konferans Salonu'nda yapıldı.

Aksaray Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, sempozyumun açılışındaki konuşmasında, şehirleri güçlü kılan etkenlerin başında tarihi ve kültürel birikimin geldiğini söyledi.



Bilim, sanat, mimari ve edebi alanda zengin bir birikime sahip olan Aksaray'ı anlatan her çalışmayı ve ortaya konulan fikirleri önemsediklerini vurgulayan Loğoğlu, şunları ifade etti:

"Bu coğrafyada yaşayan insanlar kültür ve medeniyet sahasında kıymetli ürünler çıkarmışlardır. Selçuklularla başlayan, Karamanoğulları, Osmanlı ve cumhuriyetle devam eden süreçte Aksaray, hatırı sayılır derecede alim, zahit, şair, yazar, sanatkar ve devlet adamı yetiştirmiştir. Anadolu Selçuklu döneminde ilim ve sanat alanında parlak bir dönem yaşayan Aksaray medreselerinde, dönemin bilginleri önemli alanlarda dersler vermişlerdir. Bu sempozyum, Aksaray'ın derinliklerinin bilimsel olarak ortaya çıkartılması açısından önem arz etmektedir" dedi.

ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi ise şehirle alakalı tüm detayların yer aldığı önemli bir birikimin oluşmasını hedeflediklerini belirterek, yurt içinden ve dışından sempozyuma katılan tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Geçmişten Günümüze Aksaray ve Değerleri" konulu açılış oturumu yapıldı.