ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi'nin katkılarıyla Pursaklar Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği (PURESDER) tarafından düzenlenen 3. Pursaklar Esnafları Şenliği yapıldı.

Şehit Salim Akgül Parkı Yarı Açık Amfi Tiyatro’da gerçekleşen şenliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Selçuk Çetin ilçedeki tüm esnaflara teşekkür etti.

Pursaklar'ın büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğinin altını çizen Çetin, şunları kaydetti.

"2008 yılında beldeyi ilçe yaptık. Şehri imar ederken neslin ıslahı için de büyük gayret gösterdik. Eğitimde, kültürde, sosyal alanda, sporda çok sayıda proje ürettik. Fiziki alanda da çok önemli yatırımlar yaptık. Hastane, yüzme havuzu, okullar, halı sahalar, spor salonları, kültür merkezleri, muhtarlık binaları, hükmet konağı, gençlik merkezi, sağlık ocakları gibi onlarca tesis yaptık. Partime, parti büyüklerimize ve hemşehrilerimize bize bu imkanı verdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bu millete ve bu devlete zeval vermesin."

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de Pursaklar’ın hızlı bir değişim gösterdiğini hatırlatarak "15 sene önce 60 bin nüfuslu bir beldeden bugün 150 bine yakın nüfuslu bir ilçe haline gelen Pursaklar’la kıvanç duyuyoruz. Dövizdeki kötülüğü bahane eden ticaret erbaplarını gördüğümüz zaman ahiliğin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu kültürü yaşatmamızın gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Esnaflarımıza Rabbim bol kazançlar versin." dedi.

Programda 20 yıldır Pursaklar'da hizmet eden esnaflara teşekkür belgesi ve Pursaklar Esnafları Futbol Turnuvası'nda final oynayan takımlara kupaları ve madalyaları verildi.

Gecenin sonunda Tuğba Yurt, Şerif Saka ve Sevgi Petek konser verdi.

Şenliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti, MHP, CHP ilçe başkanları, PURESDER Başkanı Adem Oruç, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.