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3 PKK'lı terörist teslim oldu

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi

Genel 06.12.2019, 10:09
3 PKK'lı terörist teslim oldu
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ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

#MSB #terörist #teslim
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