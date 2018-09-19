KIRŞEHİR (AA) - 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında hazırlanan Kırşehir Kitap Günlerine çok sayıda kitap sever ilgi gösteriyor.

Cacabey Meydanı'nda 3. Kırşehir Kitap Günleri'ni ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, bu yıl 3.'sü düzenlenen kitap günlerinin okuyucu sayısının arttırılmasına olumlu etkileri olduğunu dile getirdi.

Etkinlik ile okuyucuların birçok kitaba ulaşma imkanı bulduğunu ifade eden Erkan, kitapların uygun fiyatlara temin edildiğini, kente gelen yazar ve şairler ile buluşma imkanı olduğunu belirtti.

Yayın evlerinin temsilcileri ile de görüşen Erkan, Kırşehir'de açılan kitap günlerinde satışların iyi olduğunu ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini öğrendiğini aktardı.

Kitap günlerinde her gün farklı bir yazar, ziyarete gelen öğrenci ve vatandaşlarla buluşarak kitaplarını imzalıyor.