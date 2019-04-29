KAYSERİ (AA) - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "İsrail bugün kimden korkuyor? Türkiye'den. Çünkü başında imam hatipli bir lider var diye korkuyor değil mi?" dedi.

Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen 3. Kayseri İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları programına katılan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu sevdiğini ve sporcuları desteklediğini söyledi.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in anneannesi ile olan hatırasını anlatan Erdoğan, Cennet Yiğit'in terör örgütü üyeleri tarafından şehit edildiğini hatırlattı.

Erdoğan, imam hatip mezunlarının ümmet şuurunu en iyi anlaması gereken kişiler olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizler kardeşiz. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar zulüm altında inliyorlar mı? İsrail her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor. Neden? Çünkü Müslümanları bölünmüş görüyor, Müslümanları zayıf görüyor. İsrail bugün kimden korkuyor? Türkiye'den. Çünkü başında imam hatipli bir lider var diye korkuyor değil mi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seviyorsunuz? Sadece imam hatipli diye mi? Dünyadaki bütün Müslümanların ve mazlumların hukukuna sahip çıktığı için. Davos'ta İsrail'in zalim cumhurbaşkanına 'dur' diyebildiği için. Yüzüne karşı 'Siz bebek katilisiniz' diyebildiği için."

15 Temmuz gecesi yaşanan ruhu kaybetmeyeceklerini dile getiren Erdoğan, o gece bir zafer kazanıldığını vurguladı.

"Su uyur düşman uyumaz" diyen Erdoğan, düşmanın rahat durmadığını, bu yüzden kendilerine büyük bir görev düştüğünü ifade etti.

Erdoğan, dünyada mazlumların sayısının fazla olduğunu ve bu kişilere Türkiye'nin sahip çıkacağını söyledi.

Program sonunda Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesini 34-31 yenen Erciyes İmam Hatip Lisesi öğrencilerine madalyalarını takdim etti.

Etkinliğe, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilal Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da makamında ziyaret etti.