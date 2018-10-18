NEVŞEHİR (AA) - Uluslararası Adli Toksikologlar Birliği (TIAFT) Türkiye Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen "3. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Toplantısı" Nevşehir'de başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, uyuşturucu ile mücadele çalışmasına katkı sağlayan çeşitli ülkelerden kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye genelinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bizleri cesaretlendirici iş birliği sayesinde uyuşturucu ile mücadelede çok önemli mesafeler katedilerek, etkin bir çalışma yürütülmekte. Hepimizi ilgilendiren bu konuda alınması gereken tedbirleri artırıyoruz. Daha güzel başarılara ulaşılması için bu tür sempozyumlar önemli. Teknolojinin gelişmesiyle beraber gençlerimizin maddeye kolay ulaşmasından dolayı, daha çok çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Laboratuvar Şefi Justice Tettey de son yıllarda uyuşturucu madde çeşitliliğinde artış yaşandığını, mücadelede genel bir iş birliğinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Tettey, şöyle konuştu:

"Dünya ülkeleri, uyuşturucu maddelere karşı mücadelede gerekli katkıyı vermeli. Bazı maddeler çok zararlı. O halde mücadelede öncelikli maddeleri belirlemeliyiz. Maddeleri kategorize etmek ve en zararlı maddeleri belirlemek için adli toksikologlara büyük görev düşüyor. Günümüzde, mücadele konusunda güzel bir sistem oluşturuldu. Kapasitesi yeterli ülkeler, öncelikli maddeleri belirleyerek mücadele edebiliyor. Yaklaşık iki yıl önce toksikolog portalı oluşturduk ve 80 ülkede 250'den fazla laboratuvar bize daha nitelikli mücadele konusunda fırsat sunuyor. Yakın zamanda da ülkelerin analiz yapabilmesi için mücadele rehberi oluşturduk. Maddelerin çeşitleri artıyor, bunun daha da büyümemesi için daha da çalışmalıyız. Madde ile mücadelede iş birliği şart, kolluk kuvvetleri, adli toksikologlar ve hatta polis köpekleri ile iş birliğinde başarı elde edebiliriz."

Amerika Ulusal Bağımlılık Örgütü (NIDA), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri ile çeşitli ülkelerden uzmanların katıldığı sempozyum, 2 gün sürecek.

