3 bin yıllık kaya mezarlar ziyaretçilerini bekliyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 3 bin yıllık tarihe sahip kaya mezarların turizme kazandırılması hedefleniyor.

Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde iki vadi arasındaki arazide bulunan ve ana kayaya oyulmuş 6 bağımsız kaya mezar, milattan önceki çağlardan günümüze kadar özelliğini koruyor.

Romalılar dönemine ait olduğu bilinen kaya mezarlar, vadideki yüksek kayaların içine oyulmuş ilginç yapılarıyla dikkati çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin kültürel mirasının içerisinde kaya mezarların ayrı yer tuttuğunu anlattı.

"Bölgenin tarihi 3 bin yıl öncesine kadar uzanıyor"

Kaya mezarlar ve mezarların bulunduğu bölgenin tarihinin 3 bin yıl öncesine kadar uzandığını ifade eden Karakoç, şu bilgileri verdi:

"Mezarlar, Romalılar dönemine ait, yani 3 bin yıllık. O dönemde zengin, asilzade ve ünlü komutanların vefat ettiğinde buralara gömüldüklerini, Romalılar döneminde burasının aktif bir yaşam merkezi olduğunu biliyoruz. Burası Romalılar için Anadolu'nun önemli merkezlerinden birisidir. Romalılar dönemine ait 6 mezar var. Ziyaretçilerin merakını ve ilgisini çekecek güzelliklere sahip. Gerek kaya mezarların gerek bölgenin çevresinin misafirlerimizin dikkatlerini çekeceğini düşünüyorum."

Karakoç, kaya mezarların inanç ve kültür turizmi için çok önemli olduğuna işaret etti.

Mezarların genelde 2 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde olduğunu aktaran Karakoç, "Mezarlar, genellikle 2 bölümden oluşuyor. İç bölgeye ölen kişiyi koyuyorlar. Bir de mezarların dış kısımları var. Bazı kaya mezarlarında işaretler ve yazılar var. Bunlardan en önemlisi 'Geç karşıma kır beynimi ye içini' yazıyor. İçerisini iki kat yapmışlar. Yüksek olan yere cesedi koymuşlar. Dış kısımda ise ölen için hediyelerin konulduğu bir oda var. Kaya mezarlar birbirlerine bağlantılı. Birbirlerine ulaşım için tüneller yapılmış. Bu tüneller korunma ve güvenlik amaçlı yapılıyordu. Zaten kaya mezarları bu kadar yüksek yerlere yapmalarındaki ana sebep de güvenliktir." değerlendirmesinde bulundu.

"Turizm master planının çalışmaları devam ediyor"

Karakoç, Kırıkkale'nin turizm potansiyelini araştırdıklarını ve bunun üzerine projeler geliştirdiklerini, kaya mezarların daha çok turist çekebilmesi için de çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

Turizm master planı çalışmaları kapsamında hazırladıkları projelerle tur operatörleri ve acentelerin dikkatini bölgeye çekmek istediklerini anlatan Karakoç, şunları kaydetti:

"İlin kültür envanterini, somut olmayan kültürel mirasla birlikte ortaya çıkardık, yakında yayınlayacağız. Turizm master planın çalışmaları devam ediyor. Bunları tamamladıktan sonra acentelerle birebir görüşmek suretiyle ilimizle ilgili yapacağımız tanıtım materyalleriyle, paket tur önerileriyle gideceğiz. Onlara Ankara, Konya ve Kapadokya bölgesi arasında bulunan Kırıkkale'nin güzelliklerini anlatıp turlarına dahil etmeleri hususunda destek isteyeceğiz. İnanıyorum ki bu destek talebimiz karşılıksız kalmayacak."