3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, hayatlarını toplumda söz sahibi ve etkin bireyler olarak devam ettiren engellilerin, bozulmaz bir bütünün parçası olduğunu belirterek, "Bu sebeple, hiçbir ayrımcı düşünceye göz yummamalı, birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germeye devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Günay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin dünyaya gösterdiği cesaretten öğrenilmesi gereken çok şey olduğunu kaydetti.

Bunlardan belki de en önemlisinin, kırılması gereken asıl engelin bedenlerde değil, düşüncelerde ve kalplerde gizli olduğunu aktaran Günay, şöyle devam etti:

"Düşüncelerdeki bu engeli aşmanın altın anahtarı ise toplumsal hayatın her anında engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissetmelerini sağlamak, onlara her mecrada ulaşılabilirlik tanımak ve fırsatlar yaratmaktır. Geçtiğimiz 16 yılda, hükümetimiz tarafından atılan adımlar bu noktada büyük önem arz etmektedir. Başta 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ve 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği olmak üzere, engelli hayatı engelsiz kılmak adına birçok yenilik hayata geçirilmiştir. En büyük gayemiz ise çalışmalarımızı her zaman daha ileriye taşımak, engelli vatandaşlarımızın her adımda yanında olmaktır. Engelin bedenlerde olmadığının en büyük kanıtı ise eğitim, bilim, sanat ve spor dallarında birçok başarı elde ederek özgür ruhlarıyla bizleri gururlandırmaya devam eden engelli kardeşlerimizdir. Bizler de onların bu başarılarından övünç duyuyor, onların refahı, mutluluğu ve yaşam kaliteleri için yaptığımız çalışmalar ile tüm engelleri yıkmaya devam ediyoruz."

Günay, hayatlarını toplumda söz sahibi ve etkin bireyler olarak devam ettiren engellilerin, bozulmaz bir bütünün parçası olduğuna işaret ederek, "Bu sebeple, hiçbir ayrımcı düşünceye göz yummamalı, birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germeye devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyor ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Bugünün ihtiyacı olan herkeste umut, farkındalık ve duyarlılık yaratmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.