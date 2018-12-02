3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Kayseri’yi her alanda engelsiz bir kent yapma gayretiyle 3 buçuk yılda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmayı kendilerine bir borç olarak gördüklerini kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

"Yol, kaldırım, trafik ışığı gibi konularda yapılması gereken düzenlemeleri zaten yapıyoruz. Bunun yanında şehrimizde engelleri kaldıran pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk ve tek olan Engelsiz Çocuk Evi bu çalışmalarımızdan birisi. Bu proje sayesinde zihinsel engelli çocuğu bulunan ailelerin, evlatlarının bakımını üstlenerek hem çocuklarımızı daha sosyal hale getirdik hem de ailelere nefes alma imkanı verdik. Amatör spor tesislerimizin yanında görme engellilerimiz için saha yaptık. Kütüphanelerimizden yararlanmaları için binlerce sesli kitabı kütüphanelerimize kazandırdık. Yine görme engellilerimizin hissedilebilir yüzey ile yardımsız gezebilmeleri için Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde düzenlemeler yaptık. İşitme engellilerimizin çevreleriyle iletişiminin çok daha güçlü olması için KAYMEK şirketimiz vasıtasıyla binlerce insanımızın işaret dili eğitimi almasını sağladık. Zihinsel engelli çocuklarımızın çok daha sosyal olabilmeleri için Spor AŞ vasıtasıyla doğa kampı ve benzeri etkinlikler gerçekleştirdik. Bu ve benzeri pek çok çalışmayla şehrimizdeki engelleri tek tek aştık. Aşmaya da devam edeceğiz."











































