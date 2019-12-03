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3 Aralık Dünya Engelliler Günü
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.Dernek Başkanı Yusuf Ziya Ertürk'le sohbet eden Başkan Acar, görüş alışverişinde...
Genel 03.12.2019, 17:37
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.
Engelliler Gününü kutlayan Acar "Sadece bugün değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında onların hizmetinde olacağız" dedi.
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