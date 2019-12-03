Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.Dernek Başkanı Yusuf Ziya Ertürk'le sohbet eden Başkan Acar, görüş alışverişinde...

Genel 03.12.2019, 17:37
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
banner230

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yusuf Ziya Ertürk'le sohbet eden Başkan Acar, görüş alışverişinde bulundu.

Engelliler Gününü kutlayan Acar "Sadece bugün değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında onların hizmetinde olacağız" dedi.

#Ankara #Kızılcahamam
Yorumlar (0)
banner287
banner269
açık
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@