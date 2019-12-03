KARAMAN (AA) - Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Karaman Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.



Ziyarette, engellilerin şehirlerin güzellikleri olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Engelliler, şehrimizin ve bizim bereketimiz, nimetimiz diyebiliriz. Bunlarla birlikte yaşamak bunlarla bir olmak gönül birliği sağlamak zihin birliği içerisinde olmak bizleri her daim mutlu etmiştir. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir çalışma neticesinde Derviş isimli bir kısa filmimiz ortaya çıktı. Bunların bizlerden bir istekleri var. Derviş isimli kısa filmde anlatıldığı gibi bunlar hayatta var olduklarını bizimle beraber olduklarını orada ifade etmeye çalışıyorlar. Sadece bizden istekleri kendi hayatlarına dair şehirdeki yoldaki, sokaktaki evdeki okuldaki o kendileri için hazırlanmış küçük dokunuşlara saygı ve hürmet istiyorlar."



Çalışkan daha sonra sınıfları gezerek merkezin Müdürü Barbaros Orman'dan bilgi aldı.

