SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile tüm dünyada engelli bireylerin temel hakları, kazanımları, yaşam standartlarının geliştirilmesi, mevcut imkan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları ve engellilerin topluma etkin bir şekilde kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmasının amaçlandığını belirtti.

Engellilerin sadece belirli günlerde hatırlanması yerine 365 gün boyunca, toplumun ve hayatın içinde var olması, herkesle birlikte tüm haklardan tüm imkanlardan faydalanabilmeleri gerektiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda devletimiz, reform niteliğinde geliştirdiği birçok kampanya ve projelerle engelli vatandaşlarımızın da daha müreffeh yaşamaları, üretken ve aktif fertler olarak toplum hayatında yer almaları, yetenekleri ve birikimleri doğrultusunda başarılara imza atmaları için bütün imkanlarını seferber etmektedir. Hiçbir engellinin durumunun kendi seçimi olmadığını bilerek, her sağlıklı bireyin de birer engelli adayı olduğu bilincinden hareketle kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve Sivas Valiliği olarak bizler de Sivas'ı her alanda olduğu gibi engelli dostu şehir olma noktasında da ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği konuma taşıma azim ve kararlılığımızı devam ettirmekteyiz."

Ayhan, bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ettiğini ve tüm engellilere ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilediğini ifade etti.