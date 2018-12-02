KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın mesajında, Türkiye'de son yıllarda her alanda gördükleri gelişmeyi, engelli vatandaşlara sağlanan haklar ve hayatı kolaylaştırıcı düzenlemelerde de gördüklerini ifade etti.

İnsanlığın ortak sorunu olan ve bir gün her insanın başına gelme ihtimali olan engellilik halinin ancak toplum tarafından bilinçli hareket edilerek engelsiz bir yaşam haline dönüştürüleceğini dile getiren Günaydın, engellilere yönelik hizmet anlayışının artarak sürdürülmesi ve engelsiz bir yaşam için engellilere yardımcı olmak önceliklerinin olması gerektiğini belirtti.

- "Bütün engeller aşılmak içindir"



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise engelilerin kocaman yüreklerinin özgür, düşlerinin ise her türlü engeli aşacak seviyede olduğunu belirtti.

Bu noktada kendilerine, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak gibi kutsal bir görev düştüğünü ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Hepimiz birer engelli adayıyız. Ne farklılık, ne engel, hayat, birlikte güzel. Görevimiz kolaylaştırmak olmalı zorlaştırmak değil. Fiziksel engelli olmak bir noksanlık değildir. Engel yeter ki kalplerde olmasın, bütün engeller aşılmak içindir. Sevgi varsa engel yoktur. Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerde varsa işte o zaman sorun başlıyor. İnsan olma onurunu taşıyan iyi, doğru, güzel yolunda iman inanç ve erdemle yaşama azmini gösteren engin gönüllü insanımızın sadece fiziksel engelleri, onların sürdürdüğü çileli hayat mücadelelerine rağmen gösterdikleri sabır metanet ile yaradanımıza teslimiyet noktasındaki ulvi davranışları örnek bir insan olma vasfı yanında her türlü takdir ve şükran duygularının üzerindedir."