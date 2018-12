KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, engellileri topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992 yılında "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık gününün, engelli vatandaşların sesini duyurduğu özel bir gün olduğunu belirtti.

Dünya Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi, topluma kazandırılması hususlarındaki girişimlerin güçlendirilmesi, bu alandaki toplumsal hassasiyet ve bilincin yükseltilmesi için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok mucizesine şahit oluyor onların yaşama sevinciyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Unutmayalım ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğundadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı günün toplumsal sorumluluğumuzu artırmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."