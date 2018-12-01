AKSARAY (AA) - Aksaray'da engelli kursiyerler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenleyecekleri etkinliklerin son provasını yaptı.

Aksaray'da Gönül Dostları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde farklı branşta eğitimlere katılan kursiyerler, engelliler gününde düzenlenecek etkinlikler için son hazırlıklarını yapmak üzere bir araya geldi.

Özel insanlar, yapacakları gösteriler ve sunumlarla ilgili velileri önünde sergiledikleri performansla beğeni topladı.

Özellikle etkinliklerin en coşkulu kısmını oluşturan Engelliler Mehteran Takımı'nın gösterisi büyük alkış aldı.

Aksaray Gönül Dostları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Spor kulübü Başkanı Şükran Gevenç ,"3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu özel gün öncesinde son provamızı yaptık. Mehteran takımımız bize mini bir konser verdi. Pasta kestik. Sergileyeceğimiz özel insanlarımızın elleri ile yaptığı el işlemesi ürünleri gözden geçirdik." dedi.

AK Parti Engelliler Komisyonu Başkanı Gül Karakoyun da "Bugün engelli ailelere sürpriz bir program düzenledik. Gençlerimizde bizi mehteran takımı ile karşıladı. Biz sadece 3 Aralık'ta değil, her gün onların yanlarındayız." diye konuştu.



