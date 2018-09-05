3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e gönderildi

KONYA (AA) - Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin'in, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'ye 1298 yılında uç beyi olarak sancak ve bazı hediyeler göndermesi, 720 yıl sonra düzenlenen törenle anıldı.

Konya'daki önemli Selçuklu eserlerinden Sırçalı Medrese'de düzenlenen etkinkinlikte, 3. Alaaddin'in hediyeler göndermesinin canlandırıldığı tiyatro oyunu sahnelendi. Konya'dan yola çıkan berat, 8 Eylül’de Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nde törenle teslim alınacak.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya'dan çıkan sancak ve diğer hediyelerin gönderilmesinin yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin'in örnek alınması gereken bir yönetici olduğunu aktaran Canbolat, "3. Alaaddin'in, Osman Gazi'ye gönderdiği beratta, bir yöneticinin nasıl olması gerektiği belirtiliyor. Osman Gazi'ye çok önemli tavsiyelerde bulunan 3. Alaaddin, yapılan her işin Allah rızası için yapılması gerektiğini vurguluyor. Beratta bulunan tüm tavsiyeler, bugünün yöneticileri olan bizlere de ışık tutmakta ve yol göstermekte." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya'dan Söğüt'e gönderilen sancağın, Anadolu medeniyetini 600 yıl boyunca tüm dünyaya yayan Osmanlı Devletinin bir başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Bu yıl etkinliğin ilk kez düzenlendiğini anımsatan Altay, temsili uğurlama töreninin yapıldığı programın sonra daha kapsamlı şekilde her yıl düzenleneceğini vurguladı.

Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Derneği Başkanı Seyit Küçükbezirci de 3. Alaaddin'in gönderdiği sancağın, Osman Gazi'yi öne çıkaran ilk işaret olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Konya Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenen tiyatro gösterisinde ise 3. Alaaddin'in sancak ve diğer hediyeleri vermesi, kısaca nasihat etmesi ve niçin Osman Gazi'yi seçtiğini anlatması canlandırıldı.

Muhabir: Muhammed Ali Akman