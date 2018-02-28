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29. Vergi Haftası

YOZGAT (AA) - Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu ve çalışanlar, 29. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.Ziyarette Kahramanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'e...

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:39
29. Vergi Haftası
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YOZGAT (AA) - Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu ve çalışanlar, 29. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kahramanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'e haftanın sembolü olarak mavi kurdele takıp, çiçek takdim etti.

Kahramanoğlu, yapılacak etkinliklerle vatandaşlara vergi bilincinin aşılanmasını hedeflediklerini belirterek, "Her yıl 22 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftasının bu yıl 29’uncusunu kutluyoruz. Kamuoyunda vergi bilincinin oluşması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının artırılması için gayretli çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz yıl mükelleflerimizin yüzde 67 oranı düzenli bir şekilde vergilerini yatırdılar. Bu yıl da ortalama yine aynı oranda mükelleflerimiz vergilerini düzenli bir şekilde yatırmaya devam ediyorlar." dedi.

Başkan Şimşek de ziyaretlerinden dolayı Karhramanoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
BELEDİYE ZİYARETSorgunVergi Haftası
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