29 Ocak 2022 Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı: TRT1 Canlı İzle

04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

06:30 Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"

08:30 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"

10:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

15:15 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

04:05 3'Te 3

05:05 Seksenler (Altyazılı)

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Gönül Dağı 49.Bölüm Özet

Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır. Yeniden icat yaptıkları günlere dönmek istese de maddi kaygılar onları bu işe devam etmeye zorlar. Amcaoğulları ve Taner’in umutsuz bir şekilde devam ettikleri çekicilik işi, onları nasıl bir sürprizle buluşturacaktır?

Öte yandan Sefer’in hastalığını öğrenen çocuklar üzgün haldedir. Sefer’in iyileşmesi için bir yol arayan çocuklar, nasıl bir maceraya sürüklenecektir? Bunun yanı sıra Elif ve Arif’in ameliyat günü gelmiştir. Büyük umutlarla girdikleri ameliyat sonrasında baba kızı neler beklemektedir?