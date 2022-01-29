29 Ocak 2022 Cuma Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın - Canlı TV İzle

29 Ocak 2022 Cuma günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?

Genel 29.01.2022, 17:50
29 Ocak 2022 Cuma Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın - Canlı TV İzle

29 Ocak - Cumartesi

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça

09:45 YENİ BÖLÜM Magazin D Cumartesi

13:00 YENİ BÖLÜM Arda'nın Mutfağı

14:00 TEKRAR Camdaki Kız

16:15 TEKRAR Yargı

18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 YENİ BÖLÜM Şarkılar Bizi Söyler

00:00:32  Şarkılar Bizi Söyler 34. Bölüm Fragmanı

00:30 Sınav

02:45 Hızlı ve Ateşli

04:45 Müzik Arası

05:45 TEKRAR Geniş Aile

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