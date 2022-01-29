29 Ocak 2022 Cuma Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın - Canlı TV İzle
29 Ocak 2022 Cuma günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?
Genel 29.01.2022, 17:50
29 Ocak - Cumartesi
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça
09:45 YENİ BÖLÜM Magazin D Cumartesi
13:00 YENİ BÖLÜM Arda'nın Mutfağı
14:00 TEKRAR Camdaki Kız
16:15 TEKRAR Yargı
18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 YENİ BÖLÜM Şarkılar Bizi Söyler
00:00:32 Şarkılar Bizi Söyler 34. Bölüm Fragmanı
00:30 Sınav
02:45 Hızlı ve Ateşli
04:45 Müzik Arası
05:45 TEKRAR Geniş Aile