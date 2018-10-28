29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Haktankaçmaz, mesajında, Cumhuriyetin yeniden dirilişin sembolü bir çağdaşlaşma hamlesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, bağımsızlık ve gelecek için milletçe hep birlikte verilen destansı mücadelenin büyük bir zaferle sonuçlandırılmasının adı olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, şunları kaydetti:

"Bin yıldır birçok medeniyete kucak açmış Anadolu toprakları, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türk yurdu haline gelmiştir. Her bir karışı aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kanları ile sulanmış bu topraklar bizim için canımızdan daha kıymetlidir. Bugüne kadar ne FETÖ'ye, ne PKK'ya ve ne de diğer terör örgütlerinin saldırılarına bu millet boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecektir. Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen ve 95’inci yılına ulaştığımız Cumhuriyet, bizlere emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler düzeyinin üzerine çıkmak için çok daha fazla çalışacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’de hayata geçirilecek ve milletimizin hizmetine sunulacak yeni yatırımlarla ekonomik ve sosyal kalkınma hamlemizi artırarak sürdüreceğiz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun."