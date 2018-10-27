29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyüksimitci, mesajında, Türkiye'nin aydınlık geleceği için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kritik dönemlerden geçtiğini ancak kritik dönemleri de aşacak güce sahip olduğunu aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, 'Muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye yapacağımız katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum."

- Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy:

Gülsoy, mesajında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin hedeflerini yerine getirmeye devam ettiklerini aktaran Gülsoy, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin, bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesini kazanmanın en güzel göstergesi olan Cumhuriyet, bizim vazgeçilmezimizdir. Bu vatan, en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen 7'den 77'ye herkesin canı pahasına verdiği mücadele sonucu bizlere emanet edilmiştir.

Bizler de, atalarımızdan aldığımız mücadeleyi sürdürerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalı, geçmişte olduğu gibi yarın da devlet ve millet olarak birbirimize kenetlenmeliyiz."