29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, büyük bir mücadele ve zorluklarla kurulan cumhuriyetin yıl dönümünü milletçe büyük gururla kutladıklarını ifade etti.

Bu zaferin bu millete zincir vurulamayacağının göstergesi olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu işgallere karşı Türk milleti sessiz kalmamış, bütün varını yoğunu ortaya koyarak tarihin en haklı, en onurlu, en meşru savaşlarından biri olan Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Türk ordusunun büyük yokluklara ve engellemelere rağmen sürdürdüğü milli mücadele milletimizin inancı, kararlılığı ve fedakarlığı sayesinde zaferle sonuçlanmıştır. Savaşın ardından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiş, halkımız kendi kendini yöneteceği, geleceğini belirlemede söz sahibi olacağı yeni bir yönetim anlayışına kavuşmuştur. Geçmişte bu topraklar üzerinde yaşamamızı istemeyenler olduğu gibi bugün ve gelecekte de gelişmiş bir ülke olarak yolumuza devam etmemizi istemeyen güçler olacaktır. Ancak her zaman olduğu gibi Cumhuriyetimize ve demokrasimize kast etmek isteyenlere en güzel cevabı yine milletimiz verecektir. Tarihimize, kültürümüze, bizi biz yapan milli ve manevi değerlere sahip çıktığımız, çalışmayı, üretmeyi kendimize düstur edindiğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti daha kalkınmış ve müreffeh bir ülke olarak yoluna tüm hızıyla devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyorum."