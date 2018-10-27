29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, cumhuriyetin ilanına giden yolun, Sivas Kongresi'yle açıldığını Sivas'ın 108 gün milli mücadele merkezi olduğunu belirtti.

Millet olarak istiklal ve istikbal için mücadele verildiğini aktaran Gül, "Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 95 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın saygın ve güçlü ülkelerinden birisi olduğunu ifade eden Vali Gül, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Ülkemizde her alanda büyük bir dönüşüm yaşanmakta yerli ve milli kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasıyla birlikte Cumhuriyetimiz, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine yükselmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bir daha bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."



