29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Yıldız, mesajında, milletin birlik ve beraberlik ruhu, zafer inancı ve iman kuvvetiyle tarihte eşine çok az rastlanan bir başarı kazandığını ifade etti.

Bu zaferin sonunda istiklal mücadelesinin en büyük eseri olan cumhuriyetin kurulduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 95. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor ve geçmişten aldığımız güçle geleceğe büyük bir ümitle bakıyoruz. Bu itibarla bağımsızlığımızın ve demokrasimizin en önemli göstergesi olan cumhuriyetimizi bu vatana kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."