29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, aziz Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

Cumhuriyetin ilanının Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Çakacak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamayan, bağımsızlığına düşkün aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesidir. Cumhuriyet, Anadolu insanının Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı kutlu bir eserdir. Aziz milletimiz, cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bugün geldiğimiz noktadan, her alanda daha da gelişmiş, müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Milletimizin her ferdi, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, cumhuriyetini ve milli egemenliğini her zaman koruyacak ve sahip olduğumuz değerlere bağlılığını devam ettirecektir."