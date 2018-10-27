29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı, mesajında, asırlar boyunca yüreklerde bıraktığı tertemiz hatıranın izi hala taze olan, vicdan ve feraset sahibi herkesin hayırla andığı o büyük medeniyetin evlatları olarak, bağımsızlığın şehit kanlarıyla perçinlenmiş bir nişanesi addedilen cumhuriyetin 95 yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Kararlılıkla yetiştirilen nesillerle birlikte 100. yıl hedefleri doğrultusunda güçlü adımlarla yürüyeceklerini belirten Çomaklı, şunları ifade etti:

"Esareti kabul etmeyeceğini, ne kadar zor şartlar altında olursa olsun hiçbir gücün boyunduruğu altına girmeyeceğini tarihte görülmemiş bir zaferle bütün dünyaya ilan eden aziz milletimiz, bağımsızlığına olan aşkını yüzlerce şehit ve gazi vererek 15 Temmuz'da nasıl kanıtladıysa, bugün de ekonomik saldırılara karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nda aynı dik duruşu sergilemektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü vesilesiyle, ülkemizin parlak geleceğine doğru kendinden emin adımlarla yürüyüşüne devam edeceğine olan sarsılmaz inancımı bir kere daha vurguluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."