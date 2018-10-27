29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kamçı, mesajında, cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümünün büyük bir gurur ve kıvançla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte eşine rastlanmayacak bir başarı gerçekleştirildiğini aktaran Kamçı, "Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan cumhuriyet rejimini armağan etmiştir. Cumhuriyet dili, bayrağı, marşı ve başkenti, temel nitelikleri ile ülkesi ve milletiyle bölünemez bütünlüğü ifade eder. Bu nedenle yüce Türk milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesizki el birliği ile çalışacak, cumhuriyete her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu topraklarında bin yıldır var olan kardeşlik bağının daha da güçlendirilerek yarınlara aktarılacağını belirten Kamçı, şunları kaydetti:

"Anadolu'da bin yıldır birlikte yaşadığımız, aynı toprağı vatan bildiğimiz, aynı bayrağı kutsal saydığımız, vatan savunmasında aynı siperde şehit olduğumuz ve cumhuriyeti birlikte kurduğumuz halkımızla şartlar ne olursa olsun her zaman bir bütün olacağız. Bizi bu inancımızdan ve kararlılığımızdan vazgeçirme, ya da engelleme çalışmaları dün amacına ulaşamadığı gibi yarın da asla amacına ulaşamayacaktır. Bunu düşünme basiretsizliğini gösterenlerin çabası da beyhude çabalardan öteye gidemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetin 95. yıl dönümü vesilesiyle büyük önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ederken, birer kahramanlık ve gurur abidesi olarak yaşamlarını sürdüren gazilerimize şükran duygularımı sunuyor, tüm Kayseri halkının ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."







