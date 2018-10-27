29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köksal, mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını aktardı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan milli mücadelenin tarihte eşine az rastlanır bir başarı olduğunu vurgulayan Köksal, "Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan cumhuriyeti bizlere armağan etmiştir. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Köksal, bu başarıdan sonra egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlar olarak da güçlü bir gelecek için birlik ve beraberlik içerisinde daha da çok çalışarak, üreterek ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin öncüsü Büyük Önder Atatürk'ü ve değerli silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, halkımızın, esnaf ve sanatkarımızın ve yüce Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten en kalbi duygularımla kutluyorum."