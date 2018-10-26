29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Cumhuriyetin ilan edilişinin 95. yıl dönümü, Ankara'nın Yenimahalle Belediyesince, ilçede düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki kutlamaların 29 Ekim Pazartesi günü, sabah saatlerinde belediye hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacağı belirtildi.

Gün boyu devam edecek kutlamaların akşam saatlerinde Ragıp Tüzün Parkı’ndan başlayacak "Meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü"yle devam edeceği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürüyüşte, 7’den 70’e tüm vatandaşlar ellerinde meşalelerle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezine kadar marşlar söyleyerek coşku içinde yürüyecek. Yürüyüşün ardından bu sanat ve kongre merkezinde 'Büyük Cumhuriyet Buluşması' yaşanacak. Programda, muhteşem bir senfoni konseri ile başkentliler unutulmaz gece yaşayacak. Şef Eray İnal’ın yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, türkülerin beğenilen yorumcusu Hüseyin Turan ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Nilgün Kızılcı ile sahneye çıkacak."

Açıklamada, kutlamalar çerçevesinde sinema ve dizilerde aldığı rollerle tanınan tiyatro oyuncuları Gaye Alacacı ve Şekip Taşpınar'ın da şiir ve sunumlarıyla geceye renk katacağı aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da vatandaşları kutlamalara davet etti.

Yaşar, Cumhuriyet Bayramı'nın ilçede coşkuyla kutlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet kutlamalarını gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Bu her yurttaşın asli görevidir. Bizim cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan, bizi çağdaşlığa ulaştıran, halk çocuklarını cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, belediye başkanı yapan, saltanatı yıkıp padişahlığı kaldıran, 'milletin iradesini millet, kendi tayin edecektir' diyen Atatürk’ün cumhuriyetidir. Bizim cumhuriyetimiz demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"