29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek törenin provası yapıldı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Bandosu, askeri birlikler ve öğrenciler, prova için İnönü Bulvarı üzerinde toplandı.
Çift yönlü trafiğe kapatılan İstasyon Caddesi'nde askeri birlikler ve öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek resmi tören geçişinin provasını yaptı.
Vatandaşların ilgiyle izlediği prova, geçiş töreniyle sona erdi.